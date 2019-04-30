В Баку арестованы оба участника тяжелого ДТП, в результате которого пострадали 29 человек

БАКУ /Trend/ - В связи с произошедшим в Баку ДТП с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля Man, в результате которого пострадали 29 человек, арестованы водители обоих транспортных средств.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинскую городскую прокуратуру, задержанным по подозрению в причастности к столкновению 27 апреля на территории Хазарского района грузового автомобиля марки Man (государственный номерной знак 90-JK-826) с пассажирским автобусом Daewoo (10-TG-909) регулярного маршрута №171 - Рауфу Дадашову, 1988 года рождения, и Гусейну Мамедову, 1988 года рождения, предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Решением суда Хазарского района в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что в результате аварии 29 пассажиров с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу, 22 из них были отпущены после оказания первой помощи, а семеро остаются на стационарном лечении. Расследование по факту продолжается.

(Автор: Самир Али . Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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