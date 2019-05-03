В Азербайджане пройдет тестовый экзамен по азербайджанскому языку

3 мая 2019 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) пятого мая проведет тестовый экзамен по азербайджанскому языку для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ, преподавание в которых проводится на другом языке, а также для абитуриентов, сдающих приемный экзамен в вузы и колледжи на русском языке, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Экзамен пройдет в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Шамкире, Гяндже, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гекчае, Лянкяране, Ширване, Гусаре и Хачмазе.

Экзамен начнется в 11:00, но прийти на него надо на 15 минут раньше, потому что в 10:45 пропуск в здание, где состоится экзамен, завершится. После чего участники экзамена в здание не допускаются.

При явке на экзамен при себе необходимо иметь пропускной экзаменационный лист, документ, подтверждающий удостоверение личности.

В экзамене ожидается участие 15 648 абитуриентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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