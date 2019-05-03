Туристы стали чаще посещать национальные парки Азербайджана

3 мая 2019 22:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с приближением весенне-летнего сезона в последние дни заметно увеличилось число туристов, посещающих национальные парки Азербайджана.

Об этом сказала глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, за четыре месяца этого года национальные парки страны посетили 11131 турист, 9 850 из которых – местные, 1 281 – иностранные туристы.

«Конечно, хотелось бы, чтобы национальные парки посещало больше туристов. Правда, зимой это не всегда получается, но с мая месяца мы ожидаем значительного роста числа посетителей парков, потому что к этому располагает и погода, и природа. Экотуризм - новое для нас понятие, и надеемся, что в этой сфере будут достигнуты успехи».

Ибрагимова добавила, что сегодня в национальных парках имеется 110 различных маршрутов для туристов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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