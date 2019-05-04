В Азербайджане завтра будет до 27 градусов тепла

4 мая 2019 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью возможен дождь. Ветер северо-западный, временами порывистый, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем - 19-24 градуса тепла, в Баку ночью - 13-15, днем - 21-23 градуса тепла.

Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, возможны ливни и град. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Восточный ветер, ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 9-14 градусов тепла.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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