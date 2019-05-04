МВД Азербайджана изъяло из незаконного оборота более 11 кг наркотиков

БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных мероприятий по четырем фактам были обнаружены и изъяты из незаконного оборота наркотики общим весом более 11 килограммов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Билясуварского отделения полиции у жителя Масаллинского района Агшина Бадалова, ранее осужденного за грабеж, были изъяты 8,22 килограмма опия, 130 граммов гашиша и 230,55 грамма метамфетамина.

Также на основании поступившей информации сотрудники Ууправления полиции Сумгайыта конфисковали у жителя города Анара Исмайлова 0,672 грамма марихуаны. Еще 450 граммов марихуаны сотрудники управления изъяли у ранее осужденного жителя Сумгайыта Халида Магеррамова.

В Шеки сотрудники городского управления полиции при осмотре дома местного жителя Ровшана Вахидова обнаружили и изъяли 306,7 граммамарихуаны.

Задержанные и вещественные доказательства переданы органам следствия, открыты уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. По данным фактам продолжаются следственные мероприятия и оперативно-розыскные действия.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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