В столице Азербайджана на время Бакинского марафона изменится ряд автобусных маршрутов

4 мая 2019 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, в связи с проведением в столице Азербайджанана Бакинского марафона 2019, будут изменения в схеме движения некоторых регулярных автобусных маршрутов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, в связи с мероприятием, будет изменено направление движения регулярных автобусных маршрутов №№1, 2, 4, 13, 21, 30, 32, 36, 38, 46, 49, 60, 62, 175, 184, H1 (Аэропорт - станция метро "28 Мая"). Автодвижение будет перенаправлено на альтернативные улицы.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в столице Азербайджана будет ограничено автодвижение на маршруте Бакинского марафона
Общество 10:54
В Баку возобновят движение на "Баладжарском спуске"
Общество 1 мая 14:28
В Баку изменена схема движения 20 автобусных маршрутов
Общество 26 апреля 19:20
В Баку будет ограничено движение на двух улицах
Общество 23 апреля 17:55
В Баку изменена схема движения двух автобусных маршрутов
Общество 18 апреля 17:17
В Баку будет изменен ряд автобусных маршрутов
Общество 12 апреля 19:06
Лента новостей
Узбекско-китайское СП объявило тендер
Тендеры 15:43
Число мест по госзаказу в вузах Азербайджана увеличится
Общество 15:34
ЕС может оказать Азербайджану финподдержку в рамках транспортного проекта
Бизнес 15:17
Девять военных погибли во время нападения на лагерь сил Хафтара
В мире 14:51
Отдых со вкусом и незабываемые впечатления: в Баку прошла презентация отеля TITANIC MARDAN PALACE (ФОТО)
Туризм 14:50
Влияние санкций на турсектор Ирана ничтожно - глава туристской организации
Экономика 14:37
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 29 апреля - 3 мая
Энергетика 14:27
В США на торги выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера
В мире 14:26
Посол ЕС в Азербайджане о возможности расширения “Южного газового коридора”
Энергетика 14:25