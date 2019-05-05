Гость из Великобритании: Уже третий год участвую в Бакинском марафоне

БАКУ /Trend/ - Уже третий год участвую в Бакинском марафоне и этот марафон мне очень нравится. Об этом сказал Trend гражданин Великобритании Тревор Хилл, приехавший в Азербайджан для участия в «Бакинском марафоне-2019».

Он отметил, что марафон организован на высоком уровне.

Хилл добавил, что серьезно подготовился к марафону. "Надеюсь, что в этот раз добьюсь еще лучшего результата. Считаю, что такие марафоны полезны для здоровья", - сказал гость из Великобритании.

Напомним, что сегодня при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева стартует «Бакинский марафон-2019».

«Бакинский марафон-2019» нацелен на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

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