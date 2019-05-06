В Нидерландах вспоминают героя Мамеда (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Окончание Второй мировой войны в Нидерландах отмечают целых два дня: 4 мая — День Поминовения и 5 мая — День Освобождения.

День Поминовения, по сути, является данью уважения павшим во Второй мировой войне. В этот день государственные флаги наполовину приспущены и ежегодно по всей стране проводятся памятные церемонии. По двум центральным каналам голландского телевидения транслируются церемонии из Амстердама и других городов страны. В них принимают участие представители королевской семьи, министры, ветераны и военнослужащие. Проходит минута молчания (в Голландии это «две минуты тишины») и на это короткое время весь общественный транспорт страны приостанавливает своё движение.

В южной части этой страны есть город Остервейк, считающийся жемчужиной области Северный Брабант, где в числе героев страны голландцы отметят память легендарного героя Нидерландов «Медо» - азербайджанца Мамеда Мамедова. Этот легендарный герой похоронен на церковном кладбище Остервейка. В его честь в этом городе установлен памятник, а именем Мамеда Мамедова названа одна из городских улиц. При жизни этот азербайджанец был удостоен звания почетного гражданина Нидерландов, а в 1996 году - награжден высшим орденом королевской семьи Оранских-Нассау.

Национальный герой Голландии Мамед Мамедов, или как его прозвали местные жители «Медо» - уроженец Загатальского района Азербайджана, был призван на фронт в 1941 году. В одном из боев в районе реки Дон Мамед Мамедов получил ранение и попал в немецкий плен. Военнопленных, в числе которых было много азербайджанцев, содержали в концлагере в Польше, откуда в дальнейшем они были этапированы в голландскую провинцию Брабант. Это был взвод из 22 азербайджанцев, которых использовали в качестве рабочей силы для строительства дорог, укреплений и переброски боеприпасов на оборонительные сооружения вермахта. Как рассказали очевидцы тех дней, военнопленные были одеты в форму солдат голландской армии, в связи с чем темноволосые гордые азербайджанцы завоевали симпатии местных жителей.

Местные жители, с симпатией относившиеся к пленным, тайно подкармливали их хлебом. Через некоторое время Мамеду Мамедову с еще несколькими пленными удалось бежать. В августе 1944 года Мамед Мамедов и другие азербайджанцы вышли на действующее в подполье Движение Сопротивления Голландии, в рядах которого он храбро сражался с фашизмом до окончания войны. За героизм «Медо» был награжден руководством Движения Сопротивления. После войны Мамед остался жить в Голландии. Здесь он обзавелся семьей, у него родилась дочь – Нене Ханум. Мамед-Медо долго работал на обувной фабрике, занимался сельским хозяйством, служил в полиции и даже тренировал местный футбольный клуб. Он умер в 2003 году и похоронен вместе с супругой на местном кладбище.

В годы Второй мировой войны немало азербайджанцев сражалось в составе партизанских отрядов в Европе. Самые известные из них - Герой Советского Союза Мехти Гусейнзаде ("Михайло"), участвовавший в Движении Сопротивления на территории Югославии и Италии, и Ахмедия Джебраилов ("Мишель"), воевавший в рядах Французского Сопротивления. История «Медо» стала известна мне благодаря работе в Голландии. Свое свободное время я посвятил поиску соотечественников, волей судьбы оказавшихся вдали от Родины. О трагической истории, судьбе многих неизвестных азербайджанцев, погибших на фронтах Второй мировой войны, я рассказал в книгах «Утерянное время», «Lost tame», документальном фильме «Медо голландиялыдыр». Улица Мамеда Мамедова, а также памятник, установленный герою в центре Европы в городе Остервейк, это дань памяти десяткам тысяч азербайджанцев, сложивших головы в борьбе за освобождение Европы от фашизма.

Директор Экспертного совета «Baku Network»,

доктор философии Эльхан Алескеров

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