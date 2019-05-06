Завтра в Баку ожидается до 27 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами слабый туман, ветер южный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем 22-27, в Баку ночью 14-16, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 до 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составии 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых западных районах ожидаются дожди, местами ливневые, возможен град. Ночью и утром в отдельных местах туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 24-29, в горах ночью 6-11, днем 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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