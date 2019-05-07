При разработке Генплана Баку будут учтены мнения жителей

7 мая 2019 23:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Информация о том, каким люди желают видеть Баку в будущем, будет учтена на очередном этапе работы над Генеральным планом столицы.

Об этом сказал директор Бакинского государственного проектного института Государственного комитета по архитектуре и градостроительству, председатель творческой комиссии по градостроительству Союза архитекторов Ильгар Исбатов, выступая на организованном совместно Госкомитетом, Исполнительной властью Баку и правлением Союза архитекторов Азербайджана пленуме на тему «Развитие градостроительства Баку», сообщает во вторник Trend .

По словам Исбатова, в процессе разработки Концепции развития Баку, были проведены опросы среди местных специалистов и рядовых жителей города. Тем самым изучалось отношение людей к городу, беспокоящие их факторы и их предпочтения.

(Автор:Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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