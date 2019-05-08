В БГУ почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, посвященное 96-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает в среду Trend со ссылкой на вуз.

Ректор Эльчин Бабаев во вступительной речи говорил об исключительных исторических заслугах великого лидера Гейдара Алиева, его концепции построения демократического государства и громадной спасительной миссии. Говоря о придании общенациональным лидером большого значения науке и образованию, оратор отметил, что идеи общенационального лидера успешно реализуются Президентом Ильхамом Алиевым.

Заместитель исполнительного секретаря Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов коснулся содержательного жизненного пути, многогранной деятельности великого лидера, политической стабильности в Азербайджане, ставшей итогом мудрой и решительной политики Гейдара Алиева, отметил его гигантскую работу, проделанной для страны и народа.

Главный редактор газеты «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу, говоря об общенациональном лидере, который обозначил идеологию азербайджанства национальной идеологией, подчеркнул самоотверженность Гейдара Алиева в деле защиты государственного языка, затронул отмену цензуры, что привело к развитию свободы прессы и слова.

На мероприятии руководитель медиагруппы «Сес» Бахруз Гулиев, главный редактор газеты «Ики сахил» Вугар Рагимзаде также осветили деятельность Гейдара Алиева в деле государственного строительства, реализации успешной внутренней и внешней политики страны.

После демонстрации фильма, подготовленного медиагруппой «Сес» по заказу БГУ и отражающего жизнь и деятельность великого лидера Гейдара Алиева, народный артист Агададаш Агаев исполнил тематическую песню «Халг Гейдар сойлейеджек».

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