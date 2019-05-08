Вооружение и военная техника азербайджанской армии переводятся на летний режим эксплуатации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки 2019 года, во всех воинских частях и подразделениях азербайджанской армии осуществляется процесс перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, производится замена горюче-смазочных материалов, а также выполняется плановое обслуживание военной и специальной техники.

Отметим, что обеспечение бесперебойной и устойчивой эксплуатации вооружения и военной техники в летний период нацелено на повышение боеспособности воинских частей, а также на поддержание их высокой боеготовности.

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