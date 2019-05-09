Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила учреждение психоневрологической социальной службы номер 1 в бакинском посёлке Бузовна (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в четверг посетила жителей учреждения психоневрологической социальной службы номер 1 в посёлке Бузовна столицы.

Учреждение психоневрологической социальной службы номер 1, созданное в 1974 году, сдано в эксплуатацию в феврале этого года после капитального ремонта по инициативе Фонда Гейдара Алиева. После работ по реконструкции здесь созданы условия в соответствии с современными стандартами для удобства и здоровья жителей.

Фонд Гейдара Алиева в очередной раз устроил веселье для людей, нуждающихся в особой заботе.

Посетив мероприятие, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с жителями учреждения, побеседовала с ними, поинтересовалась созданными здесь условиями, лечением людей этой категории.

Лица, нуждающиеся в особой заботе, рассказали о повседневных делах в учреждении психоневрологической службы номер 1, развлечениях, поделились впечатлениями.

В учреждение принимаются лица, нуждающиеся в особой заботе, не достигшие симтоматического этапа.

В нашей стране предпринимаются важные меры по усилению медицинской и социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в особой заботе. Государство привлекает людей этой категории к многочисленным социальным программам, в том числе по реабилитации, бесплатному отдыху и др. Фонд Гейдара Алиева вносит особый вклад в проведение этих мер на государственном уровне. Осуществление таких проектов также свидетельствует о том, что проекты Фонда Гейдара Алиева, отличающегося благородными инициативами по решению социальных вопросов лиц, нуждающихся в особой заботе, меры, проводимые по организации на высоком уровне их лечения и реабилитации, носят продолжительный характер.

Учреждению психоневрологической социальной службы номер 1 были переданы подарки от Фонда Гейдара Алиева.

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