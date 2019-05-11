Дочь азербайджанского героя Движения сопротивления Нидерландов побывала в Баку (ФОТО)

11 мая 2019 20:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комитет по работе с диаспорой Азербайджана наградил дочь одного из видных представителей Движения сопротивления Нидерландов, обладателя рыцарского титула, почетного члена королевской семьи этой страны, первого почетного гражданина города Остервейк жителя села Муганлы Загатальского района Азербайджана Мамеда Мамедова Нэнси Мамедову Думени (Ненеханум Мамедова), сообщает Trend со ссылкой на Комитет.

Согласно сообщению, Комитет организовал визит дочери героя вместе с ее семьей в Азербайджан.

Мер города Остервейк Йоханнес Франсискус Мария Янсен также находился среди приглашенных гостей.

Сегодня в Комитете состоялась встреча с делегацией.

Поприветствовав гостей, председатель Комитета Фуад Мурадов рассказал о жизни и деятельности партизана, выразил благодарность его семье.

Не забывающая своего азербайджанского происхождения Нэнси Думени и мэр города Остервейк были удостоены награды. Нэнси Думени была вручена медаль "Дитя отчизны", учрежденная совместно Национальным фондом "Деде Горгуд" и журналом "Азербайджанский мир", а Йоханнесу Франсискусу Марие Янсену – медаль "Золотое сердце".

Выступившие в ходе мероприятия положительно оценили деятельность Госкомитета, связанную с поиском азербайджанцев по всему миру, усилением их уз с родиной.

В завершение гостям преподнесли памятные подарки.

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