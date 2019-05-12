Завтра в Баку до 25 градусов тепла

12 мая 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами будет туман, вечером возможен кратковременный дождь, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Южный ветер ночью сменится умеренным северо-восточным ветром. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем 22-27 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80 процентов, днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах они будут иметь интенсивный характер, возможен град. Ночью и утром в отдельных местах будет туман, восточный ветер вечером сменится западным.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

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