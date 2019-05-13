Посол Великобритании: Финал Лиги Европы УЕФА в Баку станет запоминающимся событием

13 мая 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Финал Лиги Европы УЕФА в Баку станет запоминающимся событием. Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на страницу посольства Великобритании в Баку, об этом сказала посол страны в Азербайджане Кэрол Крофтс.

«Поздравляем «Арсенал» и «Челси» с выходом в финал Лиги Европы УЕФА, который состоится 29 мая. Обе команды играли в Баку раньше, но не друг против друга . Впервые два клуба из Премьер-лиги будут играть друг с другом на великолепном бакинском стадионе, и я уверена, что это станет запоминающимся событием. Мы ожидаем, что в Баку приедет больше британских фанатов, чем когда-либо прежде, и уверена, что им понравится в этом прекрасном городе. Азербайджан славится своим превосходным гостеприимством, и я знаю, что им гарантирован теплый прием», - сказала она.

Крофтс отметила, что на этой неделе в Баку прибудут передовые команды полиции Великобритании, а также представители «Арсенала» и «Челси».

«Мы все тесно сотрудничаем с властями Азербайджана в подготовке к матчу. Я хотела бы поблагодарить всех участников за поддержку и желаю обеим командам удачи в этом особом мероприятии», - сказала посол.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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