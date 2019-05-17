В Азербайджане более 110 тыс. человек были вакцинированы против кори (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжится вакцинация лиц в возрасте 20-40 лет против кори и краснухи. Об этом сообщила Trend заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии при министерстве здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, согласно подписанному министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым указу о проведении кампании иммунизации против кори, в марте-апреле была проведена иммунизация в Баку и других городах и районах республики среди населения в возрасте 20-40 лет. Однако поскольку на местах остаются запасы вакцины, реализация этих мер продолжается. За этот период было вакцинировано более 110 тысяч человек.

Алиева отметила, что в том числе было вакцинировано около 14 тысяч детей в возрасте 7-10 лет, не прошедших вовремя вакцинацию. В настоящее время в плановом порядке продолжается вакцинация детей против кори и краснухи.

По ее словам, в январе этого года в Азербайджане были подтверждены 106 случаев заражения корью, в феврале - 110, в марте - 23, в апреле - 24.

"В настоящее время регистрируются единичные случаи заражения", - сказала Алиева.

Отметим, что в феврале в страну были завезены 160 тысяч вакцин от кори и краснухи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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