В Азербайджане более 110 тыс. человек были вакцинированы против кори (Эксклюзив)

17 мая 2019 09:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжится вакцинация лиц в возрасте 20-40 лет против кори и краснухи. Об этом сообщила Trend заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии при министерстве здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, согласно подписанному министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым указу о проведении кампании иммунизации против кори, в марте-апреле была проведена иммунизация в Баку и других городах и районах республики среди населения в возрасте 20-40 лет. Однако поскольку на местах остаются запасы вакцины, реализация этих мер продолжается. За этот период было вакцинировано более 110 тысяч человек.

Алиева отметила, что в том числе было вакцинировано около 14 тысяч детей в возрасте 7-10 лет, не прошедших вовремя вакцинацию. В настоящее время в плановом порядке продолжается вакцинация детей против кори и краснухи.

По ее словам, в январе этого года в Азербайджане были подтверждены 106 случаев заражения корью, в феврале - 110, в марте - 23, в апреле - 24.

"В настоящее время регистрируются единичные случаи заражения", - сказала Алиева.

Отметим, что в феврале в страну были завезены 160 тысяч вакцин от кори и краснухи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВОЗ: В Азербайджане вакцины хранятся по принципу «холодовой цепи»
Общество 24 апреля 14:15
В Азербайджане началась Неделя иммунизации
Общество 24 апреля 12:17
В Азербайджане проводится масштабная вакцинация домашних собак от бешенства
Общество 23 апреля 21:58
В Азербайджане продолжается массовая вакцинация животных (ФОТО)
Экономика 16 апреля 20:29
В селах Билясуварского района Азербайджана ведется профилактическая вакцинация животных (ФОТО)
Общество 15 марта 16:55
В Азербайджане начинается вакцинация от кори лиц в возрасте 20-40 лет
Общество 4 марта 12:19
Лента новостей
В Азербайджане планируется внедрение LoRaWAN
ИКТ 10:38
Казахстан увеличит объем экспорта муки в Китай
Бизнес 10:38
Россия ведет с Туркменистаном переговоры о пятилетнем газовом контракте
Энергетика 10:30
В Баку сгорел микроавтобус
Происшествия 10:29
Делегация ЕС организовала бизнес-миссию в Лянкяранский регион Азербайджана
Бизнес 10:23
Бюро США по оружию и взрывчатке эвакуировали из-за подозрительного конверта
В мире 10:23
Турция не допустит создания террористами государства на севере Сирии – Эрдоган
Турция 10:17
Азербаджан нарастит экспорт хурмы
Бизнес 10:15
Создана рабочая группа по оформлению частных домов в Баку (ФОТО)
Общество 10:08