Инам Керимов: В системе продбезопасности большие задачи возлагаются как на государство, так и на бизнес-круги и фермеров

БАКУ /Trend/ - В системе продовольственной безопасности большие задачи возлагаются не только на государство, но и на бизнес-круги и фермеров.
Об этом министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал, выступая на II Бакинской международной конференции по продовольственной безопасности, сообщает в пятницу Trend.
"Обеспечение соответствия фермерской продукции необходимым стандартам качества, ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках являются основными целями развития аграрной сферы", - сказал он.
Керимов отметил, что одна из основных задач продовольственной безопасности – обеспечение чистоты и качества продуктов.
Министр считает, что на всех этапах обеспечения процесса продовольственной безопасности необходимо осуществлять международное сотрудничество.
В вопросе обеспечения безопасными и здоровыми продуктами питания особое значение должно придаваться инновационным технологиям, сказал он.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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