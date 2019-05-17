Инам Керимов: В системе продбезопасности большие задачи возлагаются как на государство, так и на бизнес-круги и фермеров

17 мая 2019 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В системе продовольственной безопасности большие задачи возлагаются не только на государство, но и на бизнес-круги и фермеров.

Об этом министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал, выступая на II Бакинской международной конференции по продовольственной безопасности, сообщает в пятницу Trend.

"Обеспечение соответствия фермерской продукции необходимым стандартам качества, ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках являются основными целями развития аграрной сферы", - сказал он.

Керимов отметил, что одна из основных задач продовольственной безопасности – обеспечение чистоты и качества продуктов.

Министр считает, что на всех этапах обеспечения процесса продовольственной безопасности необходимо осуществлять международное сотрудничество.

В вопросе обеспечения безопасными и здоровыми продуктами питания особое значение должно придаваться инновационным технологиям, сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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