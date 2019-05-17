Бакметрополитен будет работать дольше в день финального матча Лиги Европы УЕФА

17 мая 2019 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В день проведения финальной игры Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси» - в ночь с 29 на 30 мая, метро будет работать в усиленном режиме, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО «Бакинский метрополитен».

Напомним, что игра состоится на Бакинском олимпийском стадионе, и ближайшая к нему станция метро – «Кёроглу».

Для безопасности и удобства пассажиров предусмотрены дополнительные технические средства, в том числе, выделение резервных поездов.

Также, учитывая обращение Оргкомитета по проведению игры, руководство ЗАО внесло изменения в рабочий график в часы проведения футбольного матча.

Так, в случае необходимости, в день игры вход в метрополитен для пассажиров будет открыт до 04:00.

Для оказания пассажирам услуг на высоком уровне с 27 мая на станциях, наиболее часто используемых туристами, будут работать волонтеры в униформах с надписью "Ask me".

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальная матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Игра начнется в 23:00.

Бакинский олимпийский стадион вмещает 68 тысяч зрителей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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