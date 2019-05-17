Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вышла в финал Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с обручем

Другая азербайджанская гимнастка Вероника Гудис в финал не вошла, она с результатом 18.250 балла заняла 19 позицию.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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