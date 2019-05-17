В Баку определились финалистки Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с мячом

БАКУ /Trend/ - В пятницу, 17 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку определись финалистки 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с мячом, сообщает Trend.

По итогам квалификации в финал вышли – Арина Аверина (Россия, 22.750 балла), Боряна Калейн (Болгария, 22.100 балла), Катрин Тасева (Болгария, 21.600 балла), Николь Зеликман (Израиль, 21.250 балла), Екатерина Галкина (Беларусь, 21.100 балла), Александра Солдатова (Россия, 20.825 балла), Алина Горносько (Беларусь, 20.500 балла) и Милена Балдассарри (Италия, 19.750 балла).

Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова и Вероника Гудис в упражнениях с мячом в финал не вышли. Агамирова заняла девятую позицию с результатом 19.550 балла, а Вероника Гудис - 26 позицию с результатом 17.900 балла.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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