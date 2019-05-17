В Баку приехала, чтобы посмотреть выступления знаменитых гимнасток – зрительница из России

17 мая 2019 19:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Маскот – обезьянка Луиджи приносит много радости публике. Об этом сказала в пятницу Trend зрительница Анастасия Лыкова, приехавшая из Краснодара (Россия) посмотреть соревнования Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку.

«В Баку нахожусь первые, город красивый и чистый. Приехала сюда, чтобы посмотреть на выступления знаменитых гимнасток. Болею за сборную России, желаю гимнасткам победы. Еще болею за итальянских спортсменок Милену Балдассарри и Александру Аджурджукулезе. Рада, что сегодня Милена показала хороший результат в упражнении с мячом», - сказала она.

Анастасия Лыкова отметила, что ей понравилась церемония открытия Чемпионата Европы, которая по ее словам была красивой.

«Хорошего настроения прибавляет появление маскота – обезьянки Луиджи», - добавила она.

В Национальной арене гимнастики в Баку 16-19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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