Популярные литовские режиссеры-путешественники посетили Азербайджан в связи со своим новым проектом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Популярные литовские режиссеры-путешественники Мартинас Старкус и Витарас Радзявичюс недавно посетили Азербайджан в связи со своим новым проектом «Uz Kaukazo».

«Мы начали свое путешествие 22 апреля. Путешествовали по Польше, Украине, а затем приехали в Баку. Наш проект называется «Uz Kaukazo», что означает «За Кавказом». Мы пытаемся показать, как живут люди здесь, за Кавказом, а Баку - наш последний пункт назначения. У нас много друзей после таких поездок в каждой стране. Мы до сих пор поддерживаем отношения с ними. Наша цель - показать, как мы видим страны. У нас бывает много приключений. Думаю, что эта программа будет очень насыщенной», - сказал Trend Мартинас Старкус.

Это фильм о путешествиях, сказал Старкус, добавив, что они знакомятся с людьми, смотрят, как они живут, пробуют национальную еду, а также стараются узнать о национальной культуре.

«Сначала мы побывали в Шеки, затем отправились в Габалу и Баку. Наше первое впечатление - у вас хорошие дороги. Также у вас очень хороший чай и очень хорошая еда. Первым блюдом, которое мы попробовали здесь, в Азербайджане, был пити, который нам очень понравился. Мы перепробовали все. Мы пошли в деревню Сарибаш высоко в горах, на высоте почти 2 километров над уровнем моря, и нам нужно было пересечь реку. Но шел дождь, перейти реку было сложно и местные жители помогли нам. Ваши люди очень дружелюбны. Перейдя реку, мы отправились в деревню попить чай. Мы проделали этот сложный путь просто, чтобы попить чай. Мы встретили хороших людей и у нас состоялся очень приятный разговор. Мы пили азербайджанский чай с вареньем, и это было очень вкусно», - сказал Витарас Радзявичюс.

Старкус отметил, что они путешествуют по миру уже почти 14 лет.

«Мы снимаем документальные фильмы, которые в Литве самые популярные. Мы начали в 2006 году. Основной целью было поехать куда-нибудь на нашей машине. Итак, в 2006 году мы взяли наш старый "Мерседес" и поехали в Африку, в Мали. Мы сняли документальный фильм из четырех серий и это стало очень популярным. Так началась эта история. С тех пор раз в год мы на месяц покидаем дом и отправляемся куда-нибудь. Мы делаем документальные фильмы и показываем их на литовском телевидении. У нас много поклонников и интересная жизнь. Мы многое видим и можем многое показать людям. Иногда мы чувствуем усталость, но когда возвращаемся домой, через несколько недель начинаем мечтать о новом путешествии», - сказал он.

Старкус сказал, что они снимают около пяти эпизодов каждый год.

«Каждый эпизод длится около 45 минут. Путешествие долгое. Нам нужно снимать много материала. Конечно, с экрана мы можем показаться весёлыми. Но это нелегко, ведь нам нужно преодолевать большие расстояния. В этом году мы проехали почти четыре тысячи километров. В прошлом году, когда мы ездили на Аляску и в Канаду, то проехали восемь тысяч километров за один месяц. Мы не пытаемся показать архитектуру, культурные места. Мы рассказываем истории о путешествиях. Мы стараемся показать рутину, повседневную жизнь, потому что она интереснее », - добавил он.

Радзявичюс отметил, что у него очень интересное хобби, связанное с путешествиями. «Я собираю кулинарные рецепты разных народов, и стараюсь готовить эти блюда дома, в Литве. Я купил в Баку две книги об азербайджанской кухне», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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