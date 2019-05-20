В выходные в Азербайджане было дождливо и ветрено

БАКУ /Trend/ - Обнародовано фактическое состояние погоды 19-20 мая.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в ночь на 20 мая и до утра на территории Азербайджана стояла нестабильная погода, в регионах местами были ливни, выпал град, в отдельных регионах дул резкий западный ветер. В результате проливных дождей разлилась река Кишчай.

В Огузе выпало 44 миллиметра осадков ( 41 процент месячной нормы), Кишчае (Шеки) - 40 миллиметров (39 процентов), Загатальском районе - 33 миллиметра (26 процентов), Хыналыге - 25 миллиметров, Исмаиллах - 22 миллиметра, Гёйчае -21 миллиметр ( 34 процента), Габале - 19 миллиметров, Сарыбаше (Гах) -18 миллиметров, Халтане - 15 миллиметров, Гырызе -13 миллиметров, Нафталане -12 миллиметров.

Скорость юго-западного ветра доходила до 34 метров в секунду в Гяндже, 32 - в Исмаиллах, 30 в Дашкесане, 27 в Агсу, 26 в Шамахы, 24 в Балакене, 22 в Загаталах, 20 в Гёйгёле, Евлахе, селе Ениабад (Шамкир), 18 в Шеки и 15-20 метров в секунду на Абшеронском полуострове.

В районах Азербайджана местами выпал град диаметром от от 10 до 34 миллиметров.

Нестабильная погода продлится на территории республики до 22 мая. Местами ожидаются ливневые дожди и град, преимущественно в в предгорьях и горах.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: )

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