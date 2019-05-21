В Азербайджане продолжается прием обращений для совершения Хаджа

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане около 900 человек изъявили желание совершить Хадж (паломничество в Мекку).

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа.

Паломники вылетят первого-шестого и вернутся 21-25 августа. Они полетят восемью авиарейсами.

Прием документов продолжится до исчерпания квоты - 1400 человек. Ранее сообщалось об отмене квот, однако затем квоты были вновь восстановлены.

В этом году стоимость паломничества в Мекку стоит 4285 долларов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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