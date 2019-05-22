Кестутис Янкаускас: Обязательным медицинским страхованием должны быть охвачены все граждане Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках дней Европейского Союза, по случаю десятилетнего юбилея программы «Восточного партнерства», представители ЕС посетили Центральную больницу города Мингячевир.

Как сообщает во вторник Trend, представители ЕС ознакомились с работой этого лечебного учреждения, где в качестве пилотного проекта, внедрена система обязательного медицинского страхования, а также с результатами твининг-проекта «Поддержка внедрения в Азербайджане обязательного медицинского страхования», финансируемого Евросоюзом.

В мероприятии принимали участие: руководитель представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, сотрудник Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Нурлан Мамедов, директор Больницы Кёнюль Алекперов, участники твининг-проекта и международные эксперты.

В своем выступлении Янкаускас отметил, что здравоохранение важная отрасль с точки зрения развития человеческого капитала: «В Азербайджане реализуется пилотный проект в этой области, и ЕС, оказывает поддержку специалистами из Франции, Литвы и Эстонии. В рамках твининг-проекта тестируются различные модели обязательного медицинского страхования, чтобы Азербайджан выбрал для себя наиболее подходящую. Результаты твининг-проекта свидетельствуют о том, что обязательным медицинским страхованием должны быть охвачены все граждане Азербайджана».

Представитель Госагентства Нурлан Мамедов, подчеркнул, что в деле внедрения пилотного проекта в Азербайджане сыграли большую роль такие элементы помощи, как разработка модели проектирования и финансирования внедрения обязательного медицинского страхования в Азербайджане, усовершенствование базового пакета, заключение договоров с медицинскими поставщиками, рекомендации и предложения по развитию информационных технологий.

Директор Центральной больницы Алекперов, в свою очередь, сообщил, что после внедрения обязательного медицинского страхования в его учебном заведении улучшена материально-техническая база, усилен кадровый потенциал.

Представитель «Экспертиз Франс» Андрей Третьяк рассказал о роли обязательного медицинского страхования в деле охраны здоровья населения. По мнению эксперта, его внедрение приведет к экономическому росту в Азербайджане.

Резидент-советник твининг-проекта Гедиминас Черняускас сообщил, что на пилотных территориях применения обязательного медицинского страхования в 2017-2018 годах были получены положительные результаты, выросли зарплаты работников здравоохранения, ощутимо снизилось финансовое бремя граждан в связи с хирургическими операциями.

Отметим, что Финансируемый ЕС твининг-проект «Поддержка внедрения в Азербайджане обязательного медицинского страхования» стартовал в августе 2017 года, в результате сотрудничества Госагентства, представительства по делам Европы и международным вопросам ряда министерств Франции и структурами социальной защиты Литвы.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.