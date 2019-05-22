Изменен состав коллегии минобразования Азербайджана

22 мая 2019 09:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменение в решение «О составе коллегии министерства образования», сообщает в среду Trend.

Постановление об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

По решению, из состава коллегии выведен директор Госагентства по профессиональному образованию при министерстве образования. Данное решение было принято по предложению минобразования.

Отныне членами коллегии, руководимой министром образования, будут его заместители, руководитель аппарата минобразования и его заместитель, министр образования Нахчыванской АР

(Текст: Кямаля Сеидова)

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