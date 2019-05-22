Месут Озиль обратился к азербайджанцам

22 мая 2019 20:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ведущий игрок футбольного клуба “Арсенал” Месут Озиль в своем официальном аккаунте Twitter обратился к азербайджанцам.

Как сообщает в среду Trend, футболист написал : "Мои азербайджанские братья! Мы это сделали - попали в финал! До встречи в Баку!".

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальная матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Игра начнется в 23:00.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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