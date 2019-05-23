Меняется схема движения ряда бакинских автобусов

БАКУ /Trend/ - Начиная с сегодняшнего дня, меняется схема движения автобусов регулярных маршрутов №№ 5, 6, 53, 56, 88, 120, 125 и 205.

Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство,

причиной этого является полное ограничение движения транспорта по улице Я.Ахадова в Сабаильском районе Баку в связи с работами по реконструкции дорожной инфраструктуры.

До полной отмены ограничения автобусы будут курсировать по улицам М.Мустафаева и М. Усейнова.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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