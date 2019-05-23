Кто в Азербайджане может без экзаменов поступить в колледж?

23 мая 2019 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица, получившие степень бакалавра, независимо от специальности, могут быть приняты в средне-специальные учебные заведения на платной основе вне конкурса.

Как сообщает в четверг Trend , это право определяется "Правилами приема бакалавров в средне-специальные учебные заведения, суббакалавров по соответствующим специальностям на ступень бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование) в высшие учебные заведения, а также перевода лиц, не завершивших бакалавриат ( основное(базовое высшее) медицинское образование) в средне-специальные учебные заведения".

Бакалавры, желающие поступить на внеконкурсной основе, должны подавать заявления в соответствующие средне-специальные учебные заведение.

Согласно правилам, бакалавры желающие получить средне-специальное образование за государственный счет, должны принять участие в конкурсе, проводимом Государственным экзаменационным центром на общих основаниях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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