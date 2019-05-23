Продолжаются продажи билетов на финал Лиги Европы УЕФА в Баку

23 мая 2019 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются продажи билетов на финал Лиги Европы УЕФА, который пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе 29 мая, сообщает в четверг Trend со ссылкой на АФФА.

Билеты можно приобрести в "Port Baku Mall", "28 May Mall", "Gənclik Mall" и кассах Дворца Гейдара Алиева.

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Игра начнется в 23:00.

Бакинский Олимпийский стадион вмещает 68 тысяч зрителей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Месут Озиль обратился к азербайджанцам
Общество 22 мая 20:23
Inside World Football: Азербайджан разочарован решением Мхитаряна из «Арсенала»
Общество 22 мая 18:59
В Баку во время финала Лиги Европы УЕФА банки будут работать в усиленном режиме
Общество 22 мая 13:39
Оргкомитет по проведению финала Лиги Европы УЕФА по футболу об отказе Мхитаряна приехать в Баку
Общество 21 мая 19:39
ИВ Баку: Информация о закрытии «Торговой» не соответствует действительности
Общество 21 мая 16:58
Представлен промо-ролик финала Лиги Европы в Баку (ВИДЕО)
Спорт 21 мая 14:11
Лента новостей
Бытовое насилие имеет также экономические последствия - азербайджанское представительство Фонда ООН
Общество 14:10
В Катаре лучшие отели летом снизят цены, чтобы привлечь туристов
В мире 14:07
Джазовый путь фараона в Баку (ФОТО)
Культура 13:57
В Азербайджане готовится Национальная стратегия по развитию соцуслуг на 2019-2025 годы
Политика 13:52
Деловые круги Италии изучают туркменский рынок
Бизнес 13:50
Ученые нашли связь между усами и онкологическими заболеваниями
В мире 13:45
Счётная палата Азербайджана вернула свыше 6 миллионов манатов в госбюджет
Экономика 13:44
Финская компания поможет модернизировать энергосистему Узбекистана
Энергетика 13:43
В Национальной арене гимнастики проходят подиумные тренировки участников Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 13:29