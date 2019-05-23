Продолжаются продажи билетов на финал Лиги Европы УЕФА в Баку

БАКУ /Trend/ - Продолжаются продажи билетов на финал Лиги Европы УЕФА, который пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе 29 мая, сообщает в четверг Trend со ссылкой на АФФА.

Билеты можно приобрести в "Port Baku Mall", "28 May Mall", "Gənclik Mall" и кассах Дворца Гейдара Алиева.

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Игра начнется в 23:00.

Бакинский Олимпийский стадион вмещает 68 тысяч зрителей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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