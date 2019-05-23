Gulf Air спецрейсом привезет фанатов «Челси» и «Арсенала» в Баку

23 мая 2019 14:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Национальный авиаперевозчик Бахрейна Gulf Air в целях облегчения поездки фанатов «Челси» и «Арсенала» в Баку модернизировал свой самолет, который должен будет отправиться в Международный аэропорт Гейдар Алиев 29 мая 2019 года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Gulf Air.

Как отмечается, авиакомпания задействует свой флагман Boeing 787-9 Dreamliner, чтобы обеспечить перевозку большего количества фанатов в Баку для наблюдения за игрой между «Арсеналом» и «Челси» в финале Лиги Европы УЕФА.

С 26 местами в Falcon Gold и 256 местами в эконом-классе, современный Dreamliner будет впервые летать по маршруту Бахрейн-Баку, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны футбольных фанатов, говорится в сообщении компании.

Генеральный директор Gulf Air Крешимир Кучко, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что B787-9 имеет гораздо большую вместимость, чем обычные регулярные самолеты, летающие в Баку.

Авиакомпания выполняет пять еженедельных рейсов между Международным аэропортом Бахрейна и Международным аэропортом Гейдар Алиев, говорится в сообщении компании.

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Игра начнется в 23:00.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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