Разрабатывается механизм для повышения уровня услуг медучреждений в Азербайджане

24 мая 2019 09:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Медицинские учреждения в Азербайджане каждые пять лет будут проходить аккредитацию, сообщает Trend.

В связи с этим в закон «Об охране здоровья населения» будут внесены дополнения.

Согласно дополнениям, аккредитация медучреждений будет проводиться для определения качества оказываемых населению медуслуг, соответствия их деятельности юридическим требованиям. В то же время будет обеспечено право выбора на обследование и лечение населения медучреждением, оказывающим услуги высокого качества.

Правила аккредитации медучреждений будут утверждаться органом (структурой), определенной соответствующим органом исполнительной власти.

За аккредитацию медицинских учреждений будет взиматься государственная пошлина, размер которой определяется законом «О государственной пошлине».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Рауф Гулиев)

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