В субботу в Баку будет до 28 градусов тепла

24 мая 2019 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером местами туман, днем подует временами усиливающийся, умеренный южный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19, днем - 23-28, в Баку ночью - 17-19, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако к вечеру в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Ночью и утром в отдельных местах туман. Днем порывистый западный ветер

Ночью - 16-21, днем - 28-33, в горах ночью - 8-13, днем - 16-21 градус тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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