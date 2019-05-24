В Азербайджане продолжается масштабная реконструкуия автотранспортной инфраструктуры (ФОТО)

24 мая 2019 15:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Снежные лавины, оползни, а также камнепады, становятся причиной частого закрытия автомобильной дороги Губа-Хыналыг, являющейся важным частью одного из самых привлекательных туристических маршрутов страны.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, все вышеперечисленное обусловило необходимость строительства альтернативного участка дороги. В связи с этим ведутся работы по реконструкции автомобильной дороги Губа-Сусай, протяженностью. 24 километра, и, как ее продолжение 30-километровой - Сусай-Хыналыг, а также строительства отрезка протяженностью 4,8 километра до горного села Грыз.

С целью облегчения передвижения населения и развития туризма, в соответствии с распоряжением главы государства, Агентство приступило к строительным работам. На первом этапе строится ответвление от девятого километра автотрассы республиканского значения Губа-Гусар в направлении Алпан-Кюркюн-Сусай. Осуществляется ее реконструкция по четвертой технической категории с дорожным полотном шириной в шесть метров и двумя рядами движения. Подразумевается прокладка водоотводных труб и укладка нового двухслойного асфальтобетонного покрытия, после завершения строительства грунтовой основы дороги. Кроме того, на дороге Алпан Кюркюн-Сусай подразумевается монтаж одного прямоугольного водовода и двух автомобильных мостов, длиной 61 и 68 метров каждый.

В целом, работами по строительству и реконструкции будет охвачено дорожное полотно протяженностью 58,8 километров. Также, для отвода дождевой воды от дорожного полотна, запланирован монтаж 19 железобетонных труб различного диаметра.

Завершение строительства предполагается в будущем году. В результате, транспортный доступ к автомобильной трассе Губа-Гусар получат восемь населенных пунктов, где проживает восемь тысяч населения, включая расположенное на высоте 2350 метров древнее село Хыналыг, история которого насчитывает пять тысяч лет.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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