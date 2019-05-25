«Арсенал» готов продать Мхитаряна этим летом

25 мая 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - «Арсенал» готов этим летом продать своего игрока Генриха Мхитаряна, который не задействовал полностью своих возможностей с тех пор, как перешел в Премьер-лигу в 2016 году, сообщает в субботу Trend со ссылкой на football-news24.com.

Как отмечается, бывший игрок "Боруссия Дортмунд" перешел в "Манчестер Юнайтед" три года назад, но затем был продан «Арсеналу» в январе 2018 года.

Полузащитник Мхитарян не смог показать хорошую игру на стадионе «Эмирейтс», говорится в материале.

The Sun сообщает, что "Арсенал" готов отпустить Мхитаряна этим летом,если он примет решение уйти.

В сообщении также говорится, что растет уверенность в том, что 30-летний игрок никогда не достигнет вновь тех высот, которых он достиг в немецком клубе.

Отметим, что Генрих Мхитарян "из соображений безопасности" не приедет в Баку для участия в следующую среду в составе своей команды в финальном матче Лиги Европы УЕФА против "Челси".

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси"

Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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