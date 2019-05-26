Завтра на территории Азербайджана в основном без осадков

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Ветер северо-западный, порывистый.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21, днем - 23-26 градусов тепла, в Баку ночью - 19-21, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 763 миллиметров ртутного столба до 758 миллиметров. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы, дожди. Местами дожди приобретут ливневый характер, есть вероятность выпадения града. Ночью и утром местами будет туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура ночью составит 15-20, днем - 26-31 градус тепла, в горах ночью - 10-15, днем - 18-23 градуса тепла.

(Текст: Рауф Гулиев)

Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və axşam bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 15-20° isti, gündüz 26-31° isti, dağlarda gecə 10-15° isti, gündüz 18-23° isti təşkil edəcək.

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