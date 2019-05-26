В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата Европы в индивидуальной программе женщин и мужчин и смешанных пар (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, и спортсменов, выступивших в составах смешанных пар и программе аэро-степ среди взрослых гимнастов, сообщает Trend.

В программе аэро-степ первое место заняла команда России, второе место – команда Украины. Победителей наградили менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана Фарид Мамедзаде и Бика Абдуллаева.

В индивидуальной программе женщин среди взрослых гимнасток золотую медаль завоевала Екатерина Пыхтова (Россия), серебряная медаль досталась Татьяне Конаковой (Россия), бронзовая медаль - Дарине Пашовой (Болгария).

Награды победителям и призерам вручили спортивный координатор Европейского гимнастического союза (UEG ) Линда Давила, член Технического комитета по аэробной гимнастике UEG Андреа Синько, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Агаджан Абиев.

В индивидуальной программе мужчин среди взрослых гимнастов первое место занял Роман Семенов (Россия), на втором месте - Тимур Кулаев (Россия), на третье месте - Антонио Папазов (Болгария).

Награды победителям и призерам вручили глава Технического комитета по аэробной гимнастике UEG Мария Кристина Казентини, член Технического комитета по аэробной гимнастике UEG Владислав Оскнер, трехкратная Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастикой Симона Амынар.

Среди смешанных пар первое место заняла пара из Венгрии, на втором месте представители Турции, третье место заняла пара из Румынии.

Награды победителям и призерам вручили почетный вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Андре Гайсбухлер, член и секретарь Технического комитета по аэробной гимнастике UEG Ольга Киселовичева, представитель местного оргкомитета Паша Топчиев.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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