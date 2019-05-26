В Баку прошла церемония награждения победителей Чемпионата Европы в составах трио, групп и программе аэро-данс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в составах трио, групп, а также в программе аэро-данс среди взрослых гимнастов, сообщает Trend.

В составах трио первое место заняли представители Венгрии, на втором месте гимнасты из России (вторая команда), на третьем месте трио из Румынии (вторая команда).

Награды победителям и призерам вручили руководитель пресс-службы Европейского гимнастического союза (UEG) Тина Геретс, член Технического комитета по аэробной гимнастике UEG Моника Витофф, заслуженный артист Азербайджана, посол Чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 16-22 сентября, Мири Юсиф.

Золотую медаль среди групп завоевали гимнасты из Румынии, серебряную медаль - группа из Болгарии, бронзовую медаль – группа из России.

Награды победителям и призерам вручили глава Технического комитета по аэробной гимнастике UEG Мария Кристина Казентини, член высшего жюри Димитрина Кандева, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

В программе аэро-данс золотую медаль завоевала команда Азербайджана, на втором месте представители России, на третьем - гимнасты из Румынии.

Награды победителям и призерам вручили вице-президент UEG Мишель Бутар, член Технического комитета по аэробной гимнастике UEG Алина Драган, член исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева.

Также состоялось награждение в номинации SmartScoring Shooting Star, данной награды удостоены Даниэль Бали (Венгрия) и Микела Кастолди (Италия). Награду вручил представитель SmartScoring Кямран Рамазанов. Данная награда присуждается за исключительные выступления.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.