Предстоящие три дня в Баку будут дождливыми

27 мая 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшие три дня в некоторых частях Азербайджана будут идти проливные дожди, выпадет град, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-18, днем 23-26, в Баку ночью 16-18, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 55-60 процентов.

29 мая ожидается переменная облачность, временами будут идти дожди, которые к вечеру постепенно прекратятся. Будет дуть юго-западный, западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем 23-26, в Баку ночью 18-20, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75 процентов.

30 мая в течение дня ожидаются дожди, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-19, днем 26-29, в Баку ночью 17-19, днем 26-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидаются дожди, местами ливни, грозы, возможен град. Ночью и утром в отдельных местах туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем 25-30, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

29-30 мая временами ожидаются дожди, местами ливни, грозы, прогнозируется град. Ночью и утром туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 24-29, в горах ночью 5-10, днем 12-17 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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