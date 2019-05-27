На центральных улицах Баку ограничат движение транспорта в день финала Лиги Европы УЕФА

БАКУ /Trend/ - На трех центральных улицах Баку 29 мая - в день проведения финального матча Лиги Европы УЕФА, будет ограничено движение автотранспорта, сообщил в понедельник Trend начальник отдела Государственного управления дорожной полиции ГУП Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, в этот день на улицах Узеира Гаджибекова, Физули и Шамси Бадалбейли будет частично ограничено движения транспорта для безопасного, удобного и беспрерывного перемещения на улицах болельщиков и иностранных гостей, приехавших в Баку: «Поэтому просьба к жителям столицы пользоваться в этот день не личным, а общественным транспортом».

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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