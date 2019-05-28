The Sun: Болельщикам «Арсенала» и «Челси» следует найти время и проехаться по Баку

БАКУ/Trend/ - Болельщикам «Арсенала» и «Челси», прибывшим в Баку на финал Лиги Европы УЕФА-2019, который состоится 29 мая, следует найти время и проехаться по городу, передает Trend со ссылкой на британскую газету The Sun.

Как отмечает издание, тогда они смогут воздать должное одной из самых влиятельных фигур в истории английского футбола Тофику Бахрамову.

«В столице Азербайджана местные жители увековечили в бронзе Тофика Бахрамова. Он занимает особое место в сердцах всех англичан. Он был лайнсменом во время финального матча чемпионата мира 1966 года, прошедшего в Англии, в котором встретились сборные Англии и ФРГ. Основное время закончились вничью - 2:2. В дополнительное время, после одного из ударов англичанина Херстаб мяч ударился в перекладину ворот, а затем от линии ворот отлетел на поле. Швейцарский судья Готфрид Динст подошел к Бахрамову уточнить, пересек ли мяч линию.

«Этот момент остается предметом дискуссии на протяжении более чем 50 лет. Но тогда Бахрамов был настолько уверен, что несколько раз энергично кивнул головой, чтобы, несмотря на языковой барьер, показать, что гол действительно был. В своих мемуарах он утверждал, что движение сетки было доказательством того, что мяч действительно был за линией», - говорится в материале.

После окончания чемпионата Тофик Бахрамов получил точную копию кубка, которую ему подарила королева Великобритании.

Как отмечается в статье, в Баку он остается спортивной иконой. «Считается, что он - первый, если не единственный, судья, именем которого назван стадион. Это свидетельствует о высоком уважении к нему на родине», - говорится в статье.

Тофик Бахрамов судил матчи чемпионата мира в 1966 и 1970 года, несколько чемпионатов Европы и другие матчи, а после выходе на пенсию работал в футбольной федерации Азербайджана.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси». Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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