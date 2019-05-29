Госслужба автотранспорта Азербайджана: 62 автовокзала и автостанций работают в плотном графике

29 мая 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с финальным матчем Лиги Европы УЕФА, которая состоится сегодня на Бакинском олимпийском стадионе между английскими клубами «Арсенал» и «Челси», 62 автовокзала и автостанций Азербайджана работают в плотном графике.

Об этом сказала глава пресс-службы Госслужбы автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова, сообщает в среду Trend.

По словам главы пресс-службы, сама структура работает в усиленном режиме: «Для международных и внутренних перевозок на линии республики дополнительно запущено около 100 автобусов. Работа в усиленном режиме продолжится и завтра».

Аллахъярова добавила, что лондонские такси ООО "Bakı Taksi Xidməti" бесплатно отвезут группу болельщиков с ограниченными возможностями здоровья на Бакинский олимпийский стадион.

Напомним, что сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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