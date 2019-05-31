Азербайджан выпустил памятные почтовые марки “Финал Лиги Европы УЕФА 2019”

31 мая 2019 09:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО “Азермарка” выпустило почтовый лист под названием “Финал Лиги Европы УЕФА 2019”.

Как сообщает Trend со ссылкой на ООО, оригинальный почтовый лист размером 100 x 132 мм состоит из двух марок размером 40 х 28 мм.

Художественное оформление марок выполнено художником Нариманом Мамедзаде, реализация проекта осуществлена печатным домом "Bobruisk Integrated Printing House" в Беларуси.

Тираж почтового листа - 5 тысяч, марок - по 20 тысяч экземпляров.

Также выпущены 200 экземпляров оригинальных "конвертов первого дня”.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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