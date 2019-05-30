Качество жизни начинается с фундамента (ФОТО/ВИДЕО)

Современная архитектура города Баку поражает своей уникальностью и многообразием. В течение последних лет наблюдается невероятный строительный бум. Масштабы сооружений впечатляют! На основе официальных статистических данных можно прийти к выводу, что показатель общей площади построек по городу Баку является нестабильным, однако, к счастью, в последние три года наблюдается в основном рост данного показателя и общая площадь построек по городу Баку в среднем составляет 700000 m². И одним из ярких примеров такого прогресса в строительстве является жилой комплекс премиум-класса SABAH Residence.

Территория, где на данный момент располагается жилой комплекс Sabah Residence обладает сложным рельефом. Ввиду этого природные особенности участков, выбранных под застройку, должны быть изучены хорошо. С этой целью компанией Sabah Residence для проведения полномасштабных инженерно-геологических исследований были приглашены специалисты местной компании “Geo Engineering LLC”, а также известной в мире японской компании “Shinyei Kaisha”. Результаты исследований, которые были подтверждены министерством по чрезвычайным ситуациям АР, показали, что участок, выбранный под застройку компанией Sabah Residence, является безопасным для сооружения комплекса.

Кроме того, специалисты компании Shinyei Kaisha, которые также участвовали в строительстве Flame Towers, Port Baku и многих других известных проектов, дали свои рекомендации по подготовке фундамента, что было учтено в строительстве комплекса Sabah Residence.

С целью предотвращения грунтового потока были использованы шпунтовые сваи диаметром 1.2 метра и длиной 35 метров, а также в дополнение к ним расположенные в горизонтальном направлении анкерные сваи. Подобные меры способствовали тому, что было устранено негативное влияние грунтовых потоков на строительный процесс, тем самым обеспечивая долговечность жилого комплекса.

Как и сказано в официальном лозунге компании Shinyei Kaisha «Создайте ценность, которая повышает качество жизни!», наш жилой комплекс премиум-класса SABAH Residence ставит перед собой как первоначальную цель именно повышение качества вашей жизни.

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