В рамках меморандума о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и итальянской компанией TechnipFMC представлена магистерская программа (ФОТО) (версия 2)

31 мая 2019 00:57 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В четверг состоялась презентация проекта "Магистерская программа по передаче технологических знаний для студентов, обучающихся в области нефти, газа и нефтехимии", который будет реализован в рамках меморандума о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и итальянской нефтяной и газовой компанией TechnipFMC.

В рамках меморандума о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и итальянской нефтяной и газовой компанией TechnipFMC планируется проведение мероприятий для усовершенствования знаний и умений по магистерской программе для студентов, занятых в нефтегазовой сфере, реализация совместных проектов в области науки, технологий и образования.

Документ подписали исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и президент компании TechnipFMC Марко Вилла.

На презентации проекта присутствовали представители Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства образования, Государственной нефтяной компании (SOCAR), Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП), Бакинской высшей школы нефти и других организаций.

Президент компании TechnipFMC Марко Вилла рассказал о значении подписанного меморандума о сотрудничестве. Он отметил, что компания намерена продолжить сотрудничество с Азербайджаном в данной сфере: "Наша компания поддерживает применение инноваций в этой области. Мы можем сотрудничать с Азербайджаном в сфере транспортных технологий и инноваций".

Начальник департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов проинформировал о цели учебной программы. Он отметил, что данная программа является одним из важных проектов, направленных на внесение вклада в развитие сектора образования, окружающей среды и технологий страны, передачу технологических и промышленных инноваций азербайджанским студентам и профессионалам, усовершенствование их знаний и умений. Было подчеркнуто, что в рамках меморандума планируется привлечь к данному проекту функционирующие в Азербайджане соответствующие учебные заведения. Магистерская программа будет реализовываться как в стране, так и за рубежом.

Руководитель представительства компании TechnipFMC в Азербайджане Луиджи Фиорентино рассказал о работе компании в нашей стране. Он отметил, что TechnipFMC является глобальным лидером ЕРС (проектирование, закупки и строительство) на глубине ниже уровня моря, на суше и в море, а также в области наземных технологий. Компания функционирует в Азербайджане с 1997 года и реализовала здесь многочисленные проекты, такие как первая платформа для "Шахдениз 1" (TPG-500). Кроме того, TechnipFMC, как единственная в нефтехимической отрасли Азербайджана компания, получившая лицензию, подготовила ряд проектов. В их числе можно отметить проект SOCAR Азеркимья. В данном проекте сооружаются новые крекинг-печи и газоперерабатывающие установки. Кроме того, в проекте SOCAR GPC на основе технологий TechnipFMC спроектированы газоперерабатывающая установка и установка нефтехимического парового крекинга.

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