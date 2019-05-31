Государственный академический ансамбль народного танца имени И.Моисеева выступил в Центре Гейдара Алиева (ФОТО) (версия 2)

31 мая 2019 08:57 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева в четверг выступил в Центре Гейдара Алиева.

Это первое выступление в Баку после 20-летнего перерыва знаменитого коллектива, известного как "Балет Игоря Моисеева".

Выступивший на концерте посол России в Азербайджане Михаил Бочарников отметил: "Наши культурные связи с Азербайджаном охватывают длительный период времени. Можно назвать, к примеру, только советской эпоху. Мы жили в одной стране, у нас были тесные связи. После распада Советского Союза культурные связи не были прерваны. Эти связи были сформированы в результате совместных интересов наших народов. Могу перечислить имена представляющих Азербайджан и Россию исполнителей. Настоящий период является периодом развития гуманитарных отношений между нашими странами. Это связано с развитием наших связей в разностороннем направлении. Для нас важно, чтобы культурный обмен принял системную форму. Недавнее выступление "Кремлевского балета" со спектаклем 1001 ночь вызвала интерес. А в этот раз проходит концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. В их программе всегда находят свое место танцы народов мира. Я очень радуюсь что, все билеты проданы. Это - показатель интереса к нашему ансамблю. Это означает, что азербайджанские зрители любят этот коллектив".

В концертную программу входят русский танец "Лето", известный как мировое классическое наследие легендарного хореографа ХХ века Игоря Моисеева, азербайджанский танец "Чобанлар", сюита греческих танцев "Сиртаки", танец "Арагонская хота" в сопровождении музыки Михаила Глинки, танец "Гаучо" аргентинских пастухов, легендарный танец "Алма" и другие номера. В Баку также состоится премьера последней работы коллектива, танца "Tango del Plata", которую поставила аргентинский хореограф Лаура Роатта.

Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева является первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, который занимается художественной интерпретацией и популяризацией танцевального фольклора народов мира.

(Текст: Али Гасымов)

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