Фонд Гейдара Алиева преподнес в дар народному артисту Рамизу Азизбейли автомобиль (ФОТО)

31 мая 2019 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой для обеспечения удобного передвижения Рамиза Азизбейли Фонд подарил народному артисту автомобиль, сообщает в пятницу Trend.

Автомобиль был передан дочери актера Джалале Азизбейли.

Фонд Гейдара Алиева также взял на себя ремонт квартиры, где проживает актер, и в ближайшее время в квартире начнутся ремонтные работы.

Рамиз Азизбейли выразил признательность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за оказанные внимание и заботу.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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