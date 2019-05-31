Фонд Гейдара Алиева преподнес в дар народному артисту Рамизу Азизбейли автомобиль (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой для обеспечения удобного передвижения Рамиза Азизбейли Фонд подарил народному артисту автомобиль, сообщает в пятницу Trend.

Автомобиль был передан дочери актера Джалале Азизбейли.

Фонд Гейдара Алиева также взял на себя ремонт квартиры, где проживает актер, и в ближайшее время в квартире начнутся ремонтные работы.

Рамиз Азизбейли выразил признательность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за оказанные внимание и заботу.

(Текст: Кямаля Сеидова)