АМИ Trend и газета Azernews представлены на 71-м Всемирном конгрессе новостных медиа в Шотландии

БАКУ/Trend/ - Агентство международной информации Trend и газета Azernews приглашены для участия в 71-м Всемирном конгрессе новостных медиа (World News Media Congress) и Всемирном форуме редакторов (World Editors) в Шотландии.

Мероприятие с участием руководителей транснациональных медиа открылось первого июня в Глазго (Шотландия) и продлится до третьего июня.

В конгрессе принимают участие более 800 участников из более чем 65 мировых СМИ.

World News Media Congress - это ежегодное собрание руководителей, в том числе издателей, редакторов и владельцев газет со всего мира. Он проводится в разных городах каждый год. Конгресс 2018 года в Португалии собрал около 900 человек из более чем 60 стран для участия в трехдневных конференциях, встречах руководителей, сетевых и общественных мероприятиях.

На проводимых мероприятиях предоставляется обширная информация и рекомендации по стратегическим вопросам управления СМИ, вопросам редакционной политики и практики, внедрения контроля и повышения качества в производственных процессах, разработки экономических моделей во взаимоотношениях между рекламодателями и аудиторией, распространителями продукции и многое другое.

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