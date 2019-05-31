Навредит ли массовое нашествие бабочек сельскому хозяйству Азербайджана?

31 мая 2019 21:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бабочка Vanessa cardui, известная также как репейница, массовые скопления которой наблюдаются в последние дни, как в Баку, так и во многих регионах страны, совершенно безвредна, а для сельского хозяйства, напротив, считается полезной.

Об этом в пятницу сказали Trend в Агентстве аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства.

Согласно сообщению, репейница опыляет цветущие растения, являются кормом для птиц, и обогащают биоразнообразие. Она является также полезным фитофагом - биологическим средством уничтожения репейника, крапивы и ряда других сорняков.

Репейница откладывает личинки в растения, которые в процессе развития, ими же питаются.
По результатам мониторингов полей, засеянных пшеницей и прочими аграрными культурами, в апреле-мае текущего года, отмечено существенное снижение распространения сорняков.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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